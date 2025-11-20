Eines davon ist die Evoke-Studie, in welcher das Medikament Semaglutid bei Menschen mit einer frühen Alzheimererkrankung untersucht wird. Entscheidend ist auch der Marktstart des oralen Semaglutids. Während injizierbare GLP-1-Therapien bereits etabliert sind, könnte eine wirksame orale Alternative den Zugang für viele Patienten erheblich erleichtern und dadurch neue Nachfrage erschliessen. Zuletzt zählen die Ergebnisse aus Redefine4 und Reimagine4 - die Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von CagriSema gegen Zepbound zur Gewichtsreduktion bei Menschen mit Adipositas.