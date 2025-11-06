Die Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Heidi Reichinnek, sieht das ähnlich: «Seine Kampagne zeigt zahlreiche Parallelen zu dem, was auch der Linken im Bundestagswahlkampf zu neuer Stärke verholfen hat: Zu den Menschen an die Haustüren gehen, auf Augenhöhe mit ihnen sprechen - egal ob am Infostand oder in den sozialen Medien.» Reichinnek hatte selbst mit lockeren Reden und Tiktok-Videos ihrer Partei bei der Bundestagswahl im Februar zu einem überraschend guten Ergebnis verholfen. «Genau wie die Kampagne der Linken basiert auch Mamdanis Kampagne klar darauf, die Wut der Menschen aufzugreifen und ihnen eine positive Vision zu geben, dass es auch anders geht.» Es sei zudem beeindruckend gewesen zu sehen, wie Mamdani mit den Angriffen der politischen Gegner umgegangen sei: «Faktenbasiert, humorvoll, ehrlich. Genau das ist für linke Parteien weltweit ein Vorbild.»