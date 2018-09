Europa ist die einzige Region, die dieses Jahr bedeutende Abflüsse verzeichnet - selbst Schwellenländer, die weit schlechter abschneiden, können das nicht von sich sagen. Warum also mag niemand Europa?

Die Belastungsfaktoren liegen auf der Hand: Vom Brexit bis zum italienischen Haushalt ist Europa immer noch ein Kontinent, der bei globalen Investoren für seine Grabenkämpfe bekannt ist. Gleichzeitig fehlen die Antriebsfaktoren: das Wirtschafts- und Gewinnwachstum ist anständig, aber nicht spektakulär, und es gibt keine begeisternden Technologie-Giganten.

"Wir hatten in Europa eine Menge Schlaglöcher auf dem Weg", sagte Edmund Shing, Leiter der globalen Aktien- und Derivatestrategie bei BNP Paribas in London. Die Anleger "sind nun etwas müde davon."

Aber es ist nicht immer fair. "Die Leute übertreiben manchmal in Bezug auf Europa", fügte er hinzu. "Es gibt einige sehr starke Geschichten."

«Europa ist nicht relevant oder besonders interessant»

Ausländisches Geld ist wichtig, weil globale Investoren oft die marginalen Käufer von europäischen Aktien sind, da inländische Investoren weniger Geld in Aktien investieren als ihre amerikanischen Pendants, sagte Shing. Auf globale Fonds entfallen 24 Prozent der europäischen Aktien, während sie in den USA laut einem Bericht von Barclays 15 Prozent halten.

Die Anlageperformance, insbesondere nach Umrechnung in den anziehenden Dollar, rechtfertigt die fehlende Begeisterung zumindest in gewissem Masse:

"Europa ist nicht relevant oder besonders interessant", sagte Peter Garnry, Leiter Aktienstrategie bei Saxo Bank A/S in Hellerup, Dänemark. Mit einem schwachen Finanzsektor und einer nahezu inexistenten Technologiebranche sei die Marke europäische Aktien "beschädigt", fügte er hinzu. Anfragen, die er von Kunden ausserhalb der Region erhält, betreffen hauptsächlich US-Technologie und chinesische Aktien - nicht Europa.

Eine andere nicht hilfreiche Sache ist die chronische Underperformance von Substanzwertstrategien. Europäische Aktien werden in den USA in der Regel als Value-Investments angesehen, sagte Shing von BNP, und globale Value-Aktien sind nahe an den niedrigsten Ständen seit 2000 im Vergleich zu Wachstumsaktien.

Dank Italien könnte Boden gefunden werden

Aber nicht alle Hoffnung ist verloren. Erinnern Sie sich an letztes Jahr? Das Geld strömte in europäische Aktien, als klar wurde, dass der Emmanuel Macron die französischen Wahlen gewinnen würde. Es mag in diesem Jahr keinen ähnlichen Ritter in glänzender Rüstung geben, aber damit die Zuflüsse sich wieder beleben, muss Italien zunächst einen Kollisionskurs mit der EU über seinen Haushalt vermeiden. Dann gibt es die Brexit-Gespräche, bei denen der Ausgang selbst in der kritischen Endphase ungewiss bleibt.

Für die globalen Investoren ist der Brexit nicht nur eine Frage von Währungsvolatilität, sondern auch ein systemisches Problem mit Ansteckungsrisiken in Europa, sagt Emmanuel Cau, Leiter der europäischen Aktienstrategie bei Barclays in London.

"Wenn es in Italien in den nächsten Wochen ziemlich reibungslose Haushaltsverhandlungen gibt, könnte das helfen, einen Boden zu finden", sagte er. "Das grösste Problem ist immer noch der Brexit, und ich denke, dass viele Investoren so lange aussen vor bleiben werden, bis sie Klarheit haben."

