AWS überzeugt - Microsoft enttäuscht

Der Weltmarktführer AWS übertraf mit einem Umsatzanstieg von 25 Prozent die Schätzungen ebenfalls. Dies sei das grösste Plus seit 15 Quartalen, sagte Amazon-Chef Andy Jassy. Zudem summierten sich die Auftragseingänge für die KI-Prozessoren des Konzerns auf ​225 Milliarden Dollar. Analyst Jesse Cohen vom Online-Broker Investing.com bezeichnete das wieder anziehende Cloud-Wachstum als herausragend. Die ​Kunden nähmen die KI-Angebote voll und ganz an. Allein OpenAI und Anthropic ​haben in den vergangenen Monaten Rechenkapazitäten in dreistelliger Milliardenhöhe gebucht. Im Gegenzug steigt Amazon bei den beiden KI-Entwicklern ein. Amazon-Aktien gewannen nachbörslich fast fünf Prozent.