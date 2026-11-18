Für das dritte Quartal vermeldete der chinesische Technologieriese nicht nur ein überraschend niedriges Umsatzplus, sondern auch erstmals seit Jahren wieder einen operativen Gewinnrückgang. Der Erlös war in den drei Monaten bis Ende September um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf gut 207 Milliarden chinesische Yuan (umgerechnet: 26,2 Mrd Fr.) gestiegen, wie der Konzern am Mittwoch in Hongkong mitteilte.