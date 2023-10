Gefallene Schweizer Aktien mit hohem Kauf-Risiko

Ams Osram hat schon sehr viele Anleger vergrault. Auch dieses Jahr steht erneut ein spektakulärer Kurssturz beim österreichisch-deutsche Chip- und Sensor-Konzern zu Buche. Das Unternehmen ist wegen der Übernahme des Münchner Lichttechnik-Konzerns Osram hoch verschuldet. Nun will die an der SIX kotierte Firma ihre 800 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung noch in diesem Jahr durchziehen. Die Aktie ist nur Anlegern zu empfehlen, die potentiell weitere hohe Verluste aussitzen können, zumal der Handel von einem hohen Anteil von Leerverkäufern geprägt ist.