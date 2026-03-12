Die Transaktion erweitere die Präsenz von Holcim in Kolumbien um mehr als 20 Produktionsstandorte. Dazu gehören das Zementwerk Caracolito, die Mahlstation Santa Rosa sowie über 20 Anlagen für Transportbeton, Zuschlagstoffe, Mörtel und Zusatzmittel, wie es weiter heisst.