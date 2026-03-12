Der Kaufpreis beläuft sich auf 485 Millionen Dollar. Der Zukauf soll den Angaben zufolge bereits im ersten Jahr den Gewinn je Aktie erhöhen und ab dem dritten Jahr wertsteigernd auf die Kapitalrendite wirken.
Die Transaktion erweitere die Präsenz von Holcim in Kolumbien um mehr als 20 Produktionsstandorte. Dazu gehören das Zementwerk Caracolito, die Mahlstation Santa Rosa sowie über 20 Anlagen für Transportbeton, Zuschlagstoffe, Mörtel und Zusatzmittel, wie es weiter heisst.
Holcim betreibt in Kolumbien bereits ein Zementwerk in Nobsa, acht Transportbetonwerke, eine Anlage für Zusatzmittel sowie ein Zuschlagstoffwerk. Hinzu kommen mehr als 150 Disensa-Verkaufsstellen.
Holcim-Chef Miljan Gutovic bezeichnete die Akquisition als wichtigen Schritt zur Stärkung der Präsenz in Kolumbien und zur Beschleunigung des Wachstums in der attraktiven Region Lateinamerika. Die Übernahme passe zur Strategie «NextGen Growth 2030».
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter üblichen Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Der Vollzug wird gegen Ende des Jahres erwartet.
