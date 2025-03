«Wir prüfen Möglichkeiten in allen Regionen, in denen wir tätig sind», erklärte Konzernchef Miljan Gutovic am Freitag im Vorfeld eines Investorentages. Von den zwischen 2025 und 2030 voraussichtlich erarbeiteten 18 Milliarden bis 22 Milliarden Franken will Holcim drei bis vier Milliarden Franken in kleinere Zukäufe sowie bis zu sechs Milliarden Franken in grössere Akquisitionen und Aktienrückkäufe stecken. Rund ein Drittel des Wachstums solle von Übernahmen kommen und zwei Drittel aus eigener Kraft erarbeitet werden.