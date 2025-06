Die neue Gesellschaft mit dem Namen Amrize soll am 23. Juni 2025 erstmals an der Börse gehandelt werden - gleichzeitig an der SIX in Zürich und an der New Yorker NYSE. Die Aktien werden unter dem Tickersymbol «AMRZ» gehandelt, wie Holcim am Montag mitteilte. Amrize wird zum Start in die beiden bedeutendsten Schweizer Aktienindizes SMI und SLI aufgenommen, wie die SIX bereits früher mitgeteilt hatte. Auch eine Aufnahme in US-Indizes wird angestrebt.