Die Konzerne Honda und Nissan wollten Insidern zufolge unter einer einzigen Holdinggesellschaft operieren, berichtete die japanische Zeitung «Nikkei» am Dienstag. Es werde erwartet, dass sie bald eine Absichtserklärung für das neue fusionierte Unternehmen unterzeichnen. Honda und Nissan wollten auch Mitsubishi Motors einbringen. Damit solle eine der weltweit grössten Autogruppen entstehen, hiess es in dem Bericht. Über die Anteile der beiden Unternehmen an dem neuen Konzern so wie weitere Einzelheiten müssten später entschieden werden.