Er sieht die Hauptursache für den Kursrutsch in den zinsseitigen Impulsen aus den USA, die allerdings die «kurzfristige Bewertungsebene» beträfen, «nicht aber das langfristige Fundament». So habe erst der US-Arbeitsmarktbericht für Mai die Erwartungen deutlich übertroffen, was die Renditen von US-Staatsanleihen sprunghaft steigen liess und den Goldpreis belastet habe. Dann sei der Druck durch die erste Zinssitzung unter dem neuen US-Notenbankchef Kevin Warsh weiter gestiegen. Denn dessen Ton habe die Marktteilnehmer veranlasst, ihre Leitzinserwartungen nach oben zu revidieren.