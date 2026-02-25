An der Londoner Börse kletterte der Kurs der Aktie im frühen Handel um bis zu sechs Prozent auf das Rekordhoch von 1370 Pence. Das Niveau konnte die Aktie auch am Vormittag fast halten. Damit lag das Papier an der Spitze des Stoxx 50 und des Branchenindex Stoxx 600 Banks. In den vergangenen zwölf Monaten verteuerte sich das Papier um gut die Hälfte. Der Börsenwert der Bank kletterte damit auf mehr als 230 Milliarden Pfund oder umgerechnet fast 270 Milliarden Euro - sie ist damit mit Abstand die wertvollste Bank in Europa.