UBS-Analyst Tommaso Operto sieht für das OCS-Geschäft Umsatzmöglichkeiten in Höhe von rund 100 Millionen Franken, was rund 10 Prozent der für das Gesamtjahr 2025 erwarteten Umsätze des Unternehmens bedeute. Huber+Suhner habe in Erwartung einer steigenden Nachfrage bereits Investitionen für Kapazitätsaufstockungen für die OCS-Produktion getätigt, betont er in einem Kurzkommentar.