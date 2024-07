Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal sowie der anhaltenden Unsicherheiten bei der weiteren Entwicklung des globalen Konsumklimas gehe Hugo Boss nun nur noch von einem Umsatzplus zwischen einem und vier Prozent auf 4,2 bis 4,35 Milliarden Euro aus. Bislang war ein Plus zwischen drei und sechs Prozent vorhergesagt worden. Die neue Vorhersage beinhalte die Erwartung, dass sich Währungseffekte leicht negativ auf die Umsatzentwicklung 2024 auswirkten, hiess es. Zudem werde beim Gewinn (Ebit) nun eine Spanne zwischen minus 15 und plus fünf Prozent auf 350 bis 430 Millionen Euro erwartet. Bislang war die Prognose bei plus fünf bis plus 15 Prozent.