«Sechs Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum, sechs Prozent Ergebniswachstum - das ist aus unserer Sicht ein solider Jahresauftakt», sagte Finanzvorstand Yves Müller am Donnerstag. Allerdings habe sich das Konsumklima in einigen Schlüsselmärkten weiter eingetrübt. Boss bekomme das vor allem in zwei für den Modekonzern wichtigen Märkten zu spüren: in China und in Grossbritannien. «In beiden Ländern lässt die wirtschaftliche Erholung doch länger auf sich warten als die meisten Beobachter gedacht hatten.» An der Börse kamen diese Aussichten nicht gut an - die im MDax gelisteten Aktien gaben mehr als drei Prozent nach.