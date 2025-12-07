Kann es unter diesen Vorzeichen zu einem Crash bei den KI-Werten kommen?

Das ist immer sehr schwer zu sagen und vorherzusagen. Ich bin zu alt, um zu sagen: 'Nein, das wird nicht passieren'. Ich habe schon einige Male vorhergesehen. Aber in diesem Stadium, denke ich, dass die Situation recht gesund bleibt, weil die Endnachfrage weiter anzieht. Die Einführung von KI fängt gerade erst an und die KI-Lizenzen sind ziemlich billig. Aber eigentlich zählt nur die Nutzung, denn dort wollen die Firmen viel Geld verdienen. OpenAI zum Beispiel hat Verpflichtungen in der Höhe von 1,5 Billionen Dollar und macht etwa 15 Milliarden Umsatz. Die Frage ist deshalb, ob OpenAI in der Lage sein wird, in den nächsten zwei, drei Jahren den Break-even zu erreichen. Wenn ich mir die Preise ansehe, die sie diesen KI-Unternehmen berechnen, denke ich, dass sie es schaffen können. Gesichert ist das aber noch nicht.