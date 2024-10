Warum gerade die Musikszene?

In Schulzeiten war ich Vizepräsident des Jugendtanzclubs Zürich, da rutschte ich in die Szene hinein. Aber meine musischen Fähigkeiten waren überschaubar. So wurde ich zum seriösen Kaufmann, der für die Künstler alles organisiert, was hinter dem Vorhang stattfindet, damit sie sich auf der Bühne vollkommen frei präsentieren können. Das war der Grund, warum Udo und ich immer gesagt haben, dass wir eine Ehe geführt haben, aber getrennt von Tisch und Bett.