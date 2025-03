Nicht nur Helton geht es so: Der Absatz des E-Autobauers ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt gesunken. Im Januar sackte die Zahl der in Europa verkauften Tesla-Fahrzeuge um 45 Prozent ab. Vor allem in Regionen, in denen sich Musk auf eine Art und Weise in die Politik einmischt, die der von Tesla erklärten Mission und seinen Werten zuwiderläuft, zeigt Tesla besondere Schwächen.