Vontobel-Experte Stefan Schneider sieht das Abkommen positiv. Zunächst erhalte das Unternehmen die nötige Liquidität, um seine Aktivitäten weiterzuführen. Die nächsten Hürden seien aber die erwartete Zulassung für Aprocitentan - in den USA Mitte März und in der EU im zweiten Quartal 2024 und der Marktstart des Blutdrucksenkers. Zudem stehe Mitte Juli die Rückzahlung der Wandelanleihe über 200 Millionen Franken an.