Diese Hoffnungen hielten bis am Pfingstmontagabend an. Entsprechend gingen der Euro-Stoxx-50-Index sowie der deutsche Leitindex Dax rund 2 Prozent höher aus dem Handel. Doch schon in der Nacht auf Dienstag schwanden die Aussichten auf ein Ende des Nah-Ost-Konflikts wieder, da die USA militärische Ziele im Süden des Iran angriffen.