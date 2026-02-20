Zu den Abgaben kam es, weil Blue Owl bei einem «Private Credit»-Fund, in welchem hauptsächlich Privatanleger engagiert sind, die Rücknahmen ausgesetzt hat. Ferner wurde in den letzten Tagen bekannt, dass Blue Owl eine sogenannte «Credit Loan Obligation», kurz CLO, an eine nahestehende Firma verkauft hatte. Das kam am Markt nicht gut an, weil die Transparenz bei dieser Transaktion von Experten als mangelhaft eingeschätzt wurde.