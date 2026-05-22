Das deutliche Interesse der hiesigen Anleger überrascht nicht, denn trotz des starken Debüts notiert die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 97,44 Franken – es besteht also noch Aufholpotenzial. Analysten sehen das ähnlich. 20 Experten beobachten den Titel, die Mehrheit empfiehlt «Aufstocken». Zusätzlich stützt ein laufendes Aktienrückkaufprogramm über 540 Millionen Euro den Kurs, das bis Ende des dritten Quartals 2026 abgeschlossen sein soll.