Maxime Botteron, Ökonom bei der UBS, nannte positive Impulse für das Schweizer Wirtschaftswachstum aus der Eurozone als einen Grund dafür, dass die SNB voraussichtlich im Juni mit Zinserhöhungen beginnen wird. «Bei einer Inflation unter 1 Prozent und einem BIP-Wachstum unterhalb des Potenzials erscheint eine leicht expansive Geldpolitik angemessen», sagte er. «Eine stärkere Nachfrage aus der Eurozone dürfte das BIP-Wachstum jedoch bis 2027 wieder dem Trend annähern und somit eine schrittweise Normalisierung der Geldpolitik im Laufe des nächsten Jahres rechtfertigen.»