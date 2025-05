Luxusgut statt Lifestyle-Objekt

Zeitgleich wird das neue Cabriolet in der Schweiz immer teurer. Auf AutoScout24 suchen Käuferinnen darum vermehrt nach Occasionen. Während die Nachfrage nach gebrauchten Cabrios in den ersten vier Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent zunahm, nahm sie bei neuen Cabrios markant ab – um 81 Prozent. Doch auch Occasionen sind in den letzten Jahren deutlich kostspieliger geworden. 2019 lag der Durchschnittspreis noch bei 29'8000 Franken, letztes Jahr stieg er auf über 37'000 Franken.