Schuldenberg von 8 Milliarden Dollar

Härnösand verkaufte 2008 die meisten seiner Schulen und Pflegeheime an ein anderes schwedisches Immobilienunternehmen, Kungsleden. Dieser Deal gilt als Ausgangspunkt für die Betrachtung von Gemeinschaftsimmobilien als Anlageklasse. Seitdem haben die Gebäude aber mehrmals den Besitzer gewechselt und sind heute Eigentum der SBB, die sie an die Gemeinde zurückvermietet. Während nur wenige schwedische Kommunen öffentlich Pläne zum Kauf von SBB-Immobilien angekündigt haben, stellt die Entwicklung eine existenzielle Bedrohung für den Sale-and-Lease-Back-Ansatz für kommunale Vermögenswerte in Schweden dar. Damit kämpft das in Stockholm ansässigen Unternehmen, das einen Schuldenberg von 8 Milliarden US-Dollar vor sich herschiebt.