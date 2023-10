Implenia werde in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen mit der Firma Dressler Bau für den Auftraggeber Beos zwei weitere Bauabschnitte des Stadtcampus Berlin Decks in Berlin-Moabit erstellen, teilte der grösste Schweizer Baukonzern am Freitag mit. Die technische Federführung liege bei Implenia. Zudem habe TÜV Nord Immobilien Implenia mit dem schlüsselfertigen Neubau eines Bürogebäudes mit Werkhalle und angrenzender Hochgarage sowie einer Kindertagesstätte in Essen beauftragt.