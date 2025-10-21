Welche Form von Silber ist - losgelöst von persönlichen Präferenzen - nachweislich am sinnvollsten?

Wer auf Edelmetalle setzt, muss in das physische Produkt investieren. Nur dieses bietet die Sicherheit, die man als Gold- und Silberanleger klassischerweise sucht. Vermögensverwalter bieten wohl auch ETF-Lösungen an, die sinnvoll sein können, aber einen Nachteil haben: Man sieht das physische Gold oder Silber nie, und die Auslieferung ist im Falle eines Falles nicht garantiert. Herkömmliche Gold-ETF kennen eine Auslieferungsverpflichtung erst ab einem 12,5-Kilogramm-Barren, der mehr als eine Million Dollar wert ist. Diese Summe muss man überhaupt erst einmal investieren können.