Welche Rolle spielt der Rohstoff Gold in der Technologie?

Gold spielt eine wichtige Rolle in der Technologie, da es einzigartige Eigenschaften wie Formbarkeit, Haltbarkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit als Leiter hat. Im zweiten Quartal haben wir ein Wachstum bei Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und einem erhöhten Bedarf an Hochleistungscomputern gesehen. Es gibt bestimmte Anwendungen, in denen Gold aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften unersetzlich ist und zuverlässig die erforderliche Aufgabe erfüllen kann. Insbesondere im Bereich Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen gab es in den letzten Jahren ein enormes Wachstum. Die Nachfrage aus diesem Sektor sollte ein Randeffekt sein, den Goldpreis zu stützen.