Die Zürcher Vicollective AG, die Vivi Kola herstellt, schreibt auf Anfrage von einer «wachsenden Nachfrage». Bei Goba AG heisst es, dass Goba Cola und Goba Cola Zero derzeit zu den «am stärksten wachsenden Produkten» des Sortiments gehörten. Vor allem bei Freizeitanlagen, in der Hotellerie und Restaurants nehme das Interesse stark zu. Und der Sprecher der Twint AG sagt, dass das Schweizer Zahlungssystem «in den ersten Monaten des Jahres stark gewachsen» sei. Twint wurde im stationären Handel – also in den Läden – rund 26 Prozent häufiger genutzt als im Vorjahr. Wie der Sprecher vermutet, auch deshalb: Mit der Onlinezahlmethode aus der Schweiz fühlen sich die Leute unabhängiger von den globalen Tech-Akteuren.