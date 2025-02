Neue Aktien ab 9. April im Handel an der SIX

Die Fusion soll am 8. April vollzogen werden. Die Aktien der der neuen Namenaktien der fusionierten Cham Swiss Properties AG können ab dem 9. April an der Schweizer Börse SIX weiterhin im Segment der Immobiliengesellschaften gehandelt werden. Die neuen Namenaktien sind für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr dividendenberichtigt.