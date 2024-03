Das Management kündigte unterdessen weitere Schritte an, um sein Wachstum anzukurbeln. 2024 will der Konzern rund 1,8 Milliarden Euro unter anderem in die Verbesserung seiner Verkaufsflächen und in die Online-Plattform investieren. Darüber hinaus werde Inditex bis 2025 jährlich 900 Millionen in die Vergrösserung seiner Logistikkapazitäten stecken. Zwischen 2024 und 2026 soll so die jährliche Bruttoverkaufsfläche um 5 Prozent wachsen. Zu Inditex gehören unter anderem die Marken Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho und Pull & Bear.