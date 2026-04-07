Hintergrund dessen ist der Grenzsteuersatz, der bei der Frau in Zukunft tiefer ist als heute und beim Mann gleich hoch bleibt. Deshalb profitiert das Einkommen des Mannes in Zukunft weiterhin vergleichsweise stark von den Abzügen, die durch die Einkäufe möglich werden. Hingegen: Die Abzüge, welche die Frau geltend machen kann, werden inskünftig weniger schwer ins Gewicht fallen.