Der Anstieg der Jahresinflation im August von 0,4 Prozent auf 0,8 Prozent kam überraschend. Die Prognosen der Ökonomen hatten lediglich von 0,5 bis 0,6 Prozent gereicht. Die Teuerung in der Schweiz befindet sich damit auf dem höchsten Stand seit August 2024. Das verleitete einige Experten bereits zur Prognose, dass die Schweizerische Nationalbank die Leitzinsen an ihrer Sitzung am nächsten Donnerstag von 0 Prozent auf 0,25 Prozent erhöhen werde.