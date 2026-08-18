So wie in Deutschland im Jahr 1923, dem Extrembeispiel. Für einen US-Dollar kriegte man 4,2 Billionen Mark, ein Brot kostete in Deutschland gegen 300 Millionen Mark. Die schädliche Wirkung der Inflation lässt sich auch heute beobachten. So hat sich seit der Jahrtausendwende die Kaufkraft eines US-Dollars halbiert, beim Euro steht ein Kaufkraftverlust von 44 Prozent zu Buche, wie Thomas Stucki, Anlagechef der St. Galler Kantonalbank, in einer Anlagenotiz vorrechnet.