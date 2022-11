Dennoch haben Wachstums-Aktien gerade wieder Auftrieb, wie Barclays-Analyst Emmanuel Cau zu Bloomberg sagte. Ein gebremster Inflationsanstieg in den USA könnte an den Märkten das Gefühl verstärken, etwas zu verpassen ("fear of missing out") und so dem Bärenmarkt etwas entgegensetzen. Dies bedeute eine "kurzfristige Erholung für die meisten zinssensitiven Teile des Marktes wie Wachstums-Aktien" und solche, deren Erfolg sich erst längerfristig abzeichnen würde.