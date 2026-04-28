Die Nachrichten zum Iran-Krieg halten den Ölpreis auf einem hohen Niveau. Die für den internationalen Warentransport wichtige Strasse von Hormus ist derzeit für den Schiffsverkehr weitgehend gesperrt. Dies beeinträchtigt die Versorgung mit Energie sowie mit anderen bedeutenden Gütern wie petrochemischen Erzeugnissen und Düngemitteln. Diese Güterknappheit schliesslich verschärft die Furcht der Anleger vor deutlich steigenden Preisen.