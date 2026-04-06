Nicht-zyklische Konsumtitel ohne Preissetzungsmacht dürften zudem unter einem ähnlichen Problem wie die Versorger leiden: Sie können steigende Produktionskosten nicht oder nur begrenzt an die Kundschaft weitergeben. Unternehmen im Premiumsegment verfügen hingegen häufig über eine stärkere Preissetzungsmacht, und ihre Kundschaft reagiert in der Regel weniger empfindlich auf Preissteigerungen. Ein Beispiel aus einem anderen Sektor verdeutlicht diesen Unterschied: Richemont ist mit seinen hochpreisigen Uhren und Schmuckstücken in der Regel besser gegen Konjunkturschwankungen gewappnet als Swatch, deren Produkte hauptsächlich im mittleren und tieferen Preissegment angesiedelt sind.