Da das Geschäft zunehmend überlaufen war, liess die Dynamik nach, obwohl die Gewinne im Allgemeinen solide blieben. Ursache dafür waren Befürchtungen, dass der Optimismus hinsichtlich der deutschen Militärinvestitionspläne übertrieben sei und dass Rüstungsunternehmen im Rennen um den Bau von Drohnen und anderen modernen Gefechtsfeldtechnologien ins Hintertreffen geraten könnten.