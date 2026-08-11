RBC-Analysten um Colin Moody haben am Dienstag die Abdeckung einer Reihe von Unternehmen der Branche aufgenommen. Rheinmetall, Thales und Leonardo wurden dabei jeweils mit «Outperform» eingestuft. CSG, BAE Systems und Saab erhielten die Einstufung «Sector Perform».
Barclays wiederum stufte Saab auf «Overweight» hoch und nahm die Abdeckung von Kongsberg Gruppen, Babcock International sowie Renk jeweils mit «Overweight» auf. Die Analysten um Afonso Osorio bleiben für den breiteren Sektor optimistisch, merkten jedoch an, dass ein selektives Vorgehen für Anleger entscheidend sei, da das «einfache Geschäft» vorbei sei.
«Wir sind für den Verteidigungssektor von oben nach unten konstruktiv gestimmt, erwarten aber eine stärkere Differenzierung, da Visibilität, Portfolioqualität und Umsetzung für die Investoren zu wichtigeren Faktoren werden», schrieb Osorio.
Nach einer steilen Rally seit 2022 entwickelten sich europäische Rüstungsaktien in der ersten Hälfte dieses Jahres trotz des Ausbruchs des Krieges im Nahen Osten verhalten. Anlegerinnen und Anleger sträubten sich, die bereits hohen Bewertungen noch weiter nach oben zu treiben.
Da das Geschäft zunehmend überlaufen war, liess die Dynamik nach, obwohl die Gewinne im Allgemeinen solide blieben. Ursache dafür waren Befürchtungen, dass der Optimismus hinsichtlich der deutschen Militärinvestitionspläne übertrieben sei und dass Rüstungsunternehmen im Rennen um den Bau von Drohnen und anderen modernen Gefechtsfeldtechnologien ins Hintertreffen geraten könnten.
Sowohl RBC als auch Barclays sehen den Kursrücksetzer als attraktiven Einstiegszeitpunkt in den Sektor. Die europäische Aufrüstung werde bis 2030 zu einem jährlichen Wachstum der Verteidigungsausgaben von 16 Prozent führen, wobei traditionelle Rüstungsgüter weiterhin den Bärenanteil auf sich vereinen dürften, da sich Europa wieder darauf konzentriere, Russland abzuschrecken, schrieb Moody.
«Der Sektor liegt 13 Prozent unter seinem Höchststand vom März. In Kombination mit den starken fundamentalen Aussichten schafft dies einen attraktiven Einstiegszeitpunkt für den Sektor insgesamt», sagte er.
(Bloomberg/cash)