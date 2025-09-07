ASML ist der weltweit einzige Anbieter von EUV-Lithografie-Anlagen, die für die Herstellung hochmoderner Chips benötigt werden. Zu den Kunden gehören Hersteller wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Intel. Mistral gilt als Europas Antwort auf US-Konkurrenten wie den ChatGPT-Erfinder OpenAI und die Google-Mutter Alphabet . Das Unternehmen wurde 2023 von dem ehemaligen DeepMind-Wissenschaftler Arthur Mensch und den früheren Meta-Forschern Timothée Lacroix und Guillaume Lample gegründet. Zu den Geldgebern von Mistral gehört auch der US-Chipkonzern Nvidia.