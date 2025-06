Das Unternehmen habe in einigen Werken Schichten gestrichen und Pläne für den Ausbau auf Eis gelegt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. In einigen der Fertigungsstätten sei so die Produktion um mindestens ein Drittel gekappt worden. Einer der Insider sagte, mit diesem Schritt wolle BYD Kosten sparen. Die andere mit dem Vorgang vertraute Person verwies darauf, dass der Fahrzeugabsatz geringer ausgefallen sei als angestrebt. Wie stark Produktion und Expansionspläne gedrosselt wurden, konnte Reuters nicht ermitteln. BYD antwortete zunächst nicht auf die Bitte um Stellungnahme.