Die Volkswagen-Tochter Audi prüft schon länger den Bau einer eigenen Fertigung in den USA. Volkswagen könnte bei seinem Werk in Chattanooga oder bei der Fabrik für die neue Marke Scout in South Carolina mit Investitionen nachlegen. BMW betreibt seine weltweit grösste Fertigungsstätte in Spartanburg/South Carolina und ist nach eigenen Angaben der wertmässig grösste US-Autoexporteur.