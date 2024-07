Der Google-Mutterkonzern Alphabet plant einem Insider zufolge den milliardenschweren Kauf des Cybersecurity-Startups Wiz und damit seine bisher grösste Firmenübernahme. Die Gespräche darüber befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Das «Wall Street Journal» hatte unter Berufung auf Eingeweihte zuerst über die Gespräche berichtet und den Kaufpreis auf rund 23 Milliarden Dollar beziffert. Die angestrebte Transaktion solle grösstenteils in bar abgewickelt werden und könne schon bald zustande kommen, sagte der Insider.