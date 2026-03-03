Yeary gehörte dem Verwaltungsrat seit 2009 an und leitete ihn ‌seit 2023. In seine Amtszeit fielen vier Wechsel an der Konzernspitze sowie der Verlust der technologischen Führungsrolle an den taiwanischen Rivalen ​TSMC. Tan und Yeary sassen bereits gemeinsam im ​Gremium, bis Tan dieses wegen Meinungsverschiedenheiten ​über den Sanierungskurs verliess, bevor er als Konzernchef zurückkehrte. Der designierte Nachfolger Barratt ‌gehört dem Verwaltungsrat seit 2025 an. Er arbeitete zuvor unter anderem für Qualcomm und Alphabet.