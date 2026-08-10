Intels Auftragsfertigungssparte, die in den vergangenen Jahren milliardenschwere Verluste anhäufte, kann die Nachfrage nach eigenen Angaben nicht mehr ​befriedigen. ​Das Unternehmen will daher im ⁠laufenden Jahr 20 statt 18 Milliarden ​Dollar in den Ausbau ⁠der Produktion investieren. Intel gewann in den vergangenen Monaten unter ‌anderem den Internetkonzern Google und das Raumfahrtunternehmen SpaceX als Kunden. Zudem erwägt Nvidia, Intel mit der Produktion ‌eines neuen Prozessors zu beauftragen. Mit dem iPhone-Anbieter Apple ​laufen ebenfalls Verhandlungen.