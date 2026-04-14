Die Wall Street ist zudem noch lange nicht davon überzeugt, dass das Schlimmste für Intel vorbei ist. Von den 52 von Bloomberg erfassten Analysten, die die Aktie beobachten, haben nur 10 eine Kaufempfehlung und sechs eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen - mehr als doppelt so viele wie der Durchschnitt bei einer S&P-500-Aktie. Der Empfehlungskonsens für Intel, ein Indikator für das Verhältnis von Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen, liegt bei 3,15 von fünf Punkten und ist damit der schwächste unter den Chipherstellern. Die Aktie notiert zudem mit einem beträchtlichen Aufschlag gegenüber dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, was darauf hindeutet, dass sie zu weit und zu schnell gestiegen ist.