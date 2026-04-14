Intel hat sich dank eines neuntägigen Kursanstiegs, der den Marktwert um mehr als 100 Milliarden Dollar erhöht hat, rasch zu einer der gefragtesten Aktien im S&P-500-Index entwickelt.
Eine Flut positiver Nachrichten in den letzten zwei Wochen hat die Zuversicht der Anleger wiederbelebt, dass der Chiphersteller nach Jahren der unterdurchschnittlichen Performance - in denen befürchtet wurde, er habe seinen Vorsprung in der Halbleiterfertigung eingebüsst - einen dramatischen Turnaround schaffen könnte. Die Aktie verzeichnete gerade ihre beste Woche seit Januar 2020 und ist in neun Handelstagen, einschliesslich Montag, um 53 Prozent in die Höhe geschnellt. Dies ist der höchste Wert, der jemals für einen vergleichbaren Handelszeitraum verzeichnet wurde - eine beachtliche Leistung für ein Unternehmen, das 1971 an die Börse ging.
«Das Unternehmen hängt eindeutig nicht mehr am Tropf», sagte Thomas Hayes, CEO und geschäftsführender Gesellschafter von Great Hill Capital, das ein Vermögen von rund 1 Milliarde US-Dollar verwaltet und die Aktie hält.
Teilrückkauf eines Werks und Investitionen
Auslöser für die jüngste Gewinnserie war eine Ankündigung Anfang April, dass Intel sich bereit erklärt habe, 14,2 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die Hälfte eines Werks in Irland von Apollo Global Management zurückzukaufen. Dieser Schritt wurde als Beweis dafür gewertet, dass das Unternehmen Fortschritte bei seiner Trendwende macht.
«Das Unternehmen sieht sich im Expansionsmodus, nicht im Überlebensmodus», sagte Hayes. Die Aktien stiegen am Montag um 3,1 Prozent.
Einen weiteren Schub erhielten die Aktien letzte Woche, als Intel bekannt gab, sich Elon Musks Terafab-Projekt anzuschliessen, um Halbleiter für Tesla, SpaceX und xAI zu entwickeln. Darauf folgte die Zusage von Alphabets Google, zukünftige Generationen von Intels Xeon-Prozessoren in Rechenzentren einzusetzen.
Die Rallye hat die Jahresgewinne der Aktie auf 72 Prozent getrieben, nachdem sie im vergangenen Jahr bereits um 84 Prozent gestiegen war - ausgelöst durch Investitionen von Nvidia, SoftBank und sogar der US-Regierung. Der Anteil der Regierung hat nun einen Wert von rund 27 Milliarden US-Dollar, mehr als das Dreifache der ursprünglichen Investition und etwas weniger als das, was die USA jährlich für Kinderbetreuungsleistungen ausgeben.
«Die Intel-Story gewinnt weiter an Fahrt», schrieb Ben Reitzes, Analyst bei Melius Research, am Freitag in einer Mitteilung an seine Kunden, als er sein Kursziel für die Aktie zum dritten Mal in diesem Jahr anhob. «Die These, dass Intel als strategischer Foundry-Anbieter einen hohen Wert hat, scheint sich täglich zu bestätigen.»
Wall Street noch nicht überzeugt
Zwar liegt die Aktie immer noch rund 8 Prozent unter ihrem Höchststand von 2020, während der S&P 500 um mehr als 100 Prozent zulegte - was teilweise durch einen Kursanstieg bei grossen KI-Chipherstellern wie Nvidia, Broadcom und zuletzt Micron Technology befeuert wurde.
Die Wall Street ist zudem noch lange nicht davon überzeugt, dass das Schlimmste für Intel vorbei ist. Von den 52 von Bloomberg erfassten Analysten, die die Aktie beobachten, haben nur 10 eine Kaufempfehlung und sechs eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen - mehr als doppelt so viele wie der Durchschnitt bei einer S&P-500-Aktie. Der Empfehlungskonsens für Intel, ein Indikator für das Verhältnis von Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen, liegt bei 3,15 von fünf Punkten und ist damit der schwächste unter den Chipherstellern. Die Aktie notiert zudem mit einem beträchtlichen Aufschlag gegenüber dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, was darauf hindeutet, dass sie zu weit und zu schnell gestiegen ist.
All dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie mit mehr als dem 90-fachen des für die nächsten 12 Monate geschätzten Gewinns gehandelt wird - dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, die bis in die frühen 1980er Jahre zurückreichen. Das liegt über 50 Prozent über dem Niveau, auf dem sie auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase gehandelt wurde, und steht im Vergleich zu einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 21 für einen Index von Chip-Aktien.
Einige Analysten sagen jedoch, dass Anleger das Unternehmen aus einer längerfristigen Perspektive betrachten müssen. Während Intel in diesem Jahr voraussichtlich einen Nettoverlust von etwa 17 Cent pro Aktie verzeichnen wird, wird der Nettogewinn laut von Bloomberg zusammengestellten Daten für 2027 auf 33 Cent pro Aktie und bis 2029 auf 2,13 Dollar pro Aktie prognostiziert.
Jay Goldberg von der Seaport Group, einer der vielen Analysten, die die Aktie im Jahr 2026 heraufgestuft haben, sagte, die Wall Street «unterschätze wahrscheinlich» die langfristigen Gewinnaussichten von Intel. Während die Bewertungen im gesamten Chip-Sektor «völlig verrückt» seien, sehe er für Intel ein grösseres Potenzial, den Konsens zu übertreffen.
«Es wird für Nvidia sehr schwer werden, in diesem Jahr mit einer deutlichen positiven Überraschung zu glänzen, im Gegensatz zu Intel, das einige schwierige Jahre hinter sich hat und bessere Chancen auf eine positive Gewinnüberraschung hat», sagte er.
(Bloomberg/cash)