Der Lagerlogistikspezialist bekam nach wie vor das herausfordernde Umfeld und regionale Unterschiede zu spüren, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Es gebe aber erste Anzeichen für eine Erholung. Der operative Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA sank im Jahr 2025 um 6,3 Prozent auf 94,1 Millionen Franken. Der EBIT ging um 7,7 Prozent auf 71,8 Millionen zurück.