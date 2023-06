Bei den Analysten kam die Gewinnwarnung nicht gut an. ZKB-Analyst Walter Bamert sah sich sogar dazu veranlasst, seine Einstufung auf "Marktgewichten" von "Übergewichten zu senken. Er hält jedoch an seinem Kursziel fest. 2023 werde für das Unternehmen ein weiteres Übergangsjahr sein, schreibt er. Neben den steigenden Lohnkosten sei zudem ein sich intensivierender Preiswettbewerb in einer konsolidierenden Branche zu befürchten.