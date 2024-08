In seinem Ausblick sieht das Unternehmen weitere Fortschritte auf dem Weg der Erholung. So erwarte Interroll ein Ende der Herausforderungen im Projektgeschäft in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika). Mit weiterem Wachstum rechnet das Unternehmen zudem in der Region Americas in Kanada und Brasilien. Eine langsamere Erholung dürfte es allerdings in der Region Asien-Pazifik geben.