Ein deutliches Wachstum war dagegen in der Region Asien-Pazifik zu verzeichnen. Hier stieg der Umsatz um fast einen Viertel. Während China um einen Viertel schrumpfte, konnte der Umsatz in den übrigen Ländern um 66 Prozent gesteigert werden. Vor allem die Abrechnung eines Grossauftrags in Südkorea trug massgeblich zum Umsatzsprung bei.