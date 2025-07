Der Umsatz von Interroll von Januar bis Juni 2025 liegt mit 247,7 Millionen Franken praktisch auf selber Höhe wie vor Jahresfrist. Die Kennzahl wurde dabei aber durch den starken Franken belastet: In Landeswährungen gerechnet wurde nach Unternehmensangaben ein Plus von 3,6 Prozent erreicht. Dies zeige die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem schwierigen Marktumfeld, heisst es im Communiqué vom Donnerstag.